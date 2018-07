Santo Antônio da Platina terá novo decreto para horário noturno

Somente para lanchonetes, casas de show, bares e restaurantes

O prefeito Professor Zezão Coelho (PHS) anunciou no final da tarde desta terça-feira, dia 24, a assinatura de um Decreto regulamentando especificamente o horário noturno de restaurantes, bares e similares como forma de conter problemas frequentes na cidade nos últimos anos e, em especial nas últimas semanas. A decisão consensual surgiu depois dele se reunir com comerciantes do segmento e, na sequência com o promotor de Justiça, Diego André Coqueiro Barros,o presidente do Legislativo, Jeferson Vernier(PHS), o comandante da Polícia Militar local, capitão Robson Falk,o secretário municipal de Planejamento, Airton Diniz, e os assessores jurídicos da prefeitura e da câmara, Mateus Pelizzari e Diego Abdala (fotos).

Na ocasião, foi discutido um decreto de 2013 (veja íntegra abaixo no final do texto), normalizando o comércio varejista e agora o executivo, com suporte de outras instituições incluindo a Imprensa responsável, oportunizará mais um instrumento jurídico-funcional.

Há queixas de excesso de barulho em alguns lugares e abusos de pessoas principalmente de madrugada. A PM vai reforçar o patrulhamento e os comerciantes vão se adequar às novas normas, que devem ser alinhavadas ainda esta semana pelo departamento jurídico da prefeitura.

“Vamos manter o lazer e o entretenimento na cidade e procurar manter a ordem, o sossego e a segurança, é um desafio que vai depender também da ajuda da comunidade”, resumiu o prefeito.

Aqui, o link do edital de 2013: http://controlemunicipal.com.br/inga/sistema/arquivos/37/412126458999.pdf