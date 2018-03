Santo Antônio da Platina terá um espaço de coworking

Projeto tem previsão de iniciar ainda este ano

Empreendedores do Norte Pioneiro estão planejando concluir uma obra após estudos de viabilidade financeira e depois de ampla pesquisa de mercado em Santo Antônio da Platina.

A ideia é que os profissionais trabalhem por dia, semana ou mensalmente no espaço, sendo flexível também o horário.O espaço contará com salas privativas, cafeteria, sala compartilhada, lounge, estúdio para vídeo e foto e salas de reuniões.

O local ainda não será divulgado, mas a localização será central.

O contratante terá um espaço preparado para ambiente de trabalho, com ar condicionado, internet via cabo e via wi fi, recepcionista, café, banheiros, limpeza etc.”É só chegar e trabalhar, poderá escolher bancada, sala privativa ou sala de reunião; os planos e preços ainda estão sendo definidos”, detalha um dos gestores.

Seguindo as tendências do freelancing e das start-ups, os coworking reúnem diariamente milhares de pessoas a fim de trabalhar num ambiente inspirador e produtivo.

Essa união de pessoas permite que mais escritórios se instalem com um objetivo simples: profissionais independentes que procuram um espaço democrático e sadio em que possam desenvolver seus projetos sem o isolamento do home office ou as distrações de espaços públicos.

No coworking (do inglês working quer dizer trabalhando) tudo se encontra especialmente pensado para o trabalho autônomo, com pessoas de diversas áreas e toda a estrutura para receber os clientes com um custo menor do que teria ao alugar ou comprar uma sala comercial comum.

Para mais informações o whatapp é 43 99630-2811.