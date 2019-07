Santo Antônio, Jacarezinho e Siqueira disputam ouro nos JAPS

Siqueirenses lutam por bronze no vôlei e Jacarezinho ouro no futsal, vôlei e futebol

Siqueira Campos e Jacarezinho vão disputar a final do futsal masculino na fase regional de Assaí, dos Jogos Abertos do Paraná. Jacarezinho também disputa ouro no futsal feminino, enquanto que os siqueirenses disputam medalha de bronze no voleibol masculino.

Já a equipe feminina de futsal de Santo Antônio da Platina, que foi beneficiada com a desclassificação das equipes de Cornélio Procópio e Santa Amélia, vai disputar medalha de bronze. Os quatro jogos serão disputados neste domingo, dia 14.

Bandeirantes

No futsal masculino, Siqueira Campos enfrentou Uraí na semifinal deste sábado e venceu pelo placar de 3 X 1, garantindo a disputa da final, que será contra Jacarezinho. Os jacarezinhenses também venceram. O adversário foi Bandeirantes, que perdeu pelo placar de 4 X 3. Com a vitória das duas equipes na semifinal, Jacarezinho e Siqueira Campos fazem a final dos Jogos Abertos, em partida que será disputada neste domingo, às 9hs15, no Ginásio de Esportes Paulão, de Assaí.

No futsal feminino, Santo Antônio da Platina vai disputar a medalha de bronze contra Itambaracá, que também foi beneficiada com a desclassificação de duas outras equipes do grupo. Esta será a segunda vez que as duas equipes vão se enfrentar nesta fase regional. Na primeira, dia 7 de julho, Santo Antônio da Platina venceu por 2 X 1.

Figueira

Na partida deste sábado, as platinenses enfrentaram Bandeirantes e sofreram uma goleada de 6 X 2. Já as itambaracaenses enfrentaram Jacarezinho e também perderam por goleada: 5 X 0. A disputa pelo terceiro lugar no futsal feminino, entre Santo Antônio da Platina e Itambaracá será às 10hs45. Já a final, entre Jacarezinho e Bandeirantes, na mesma modalidade e categoria, será às 12 horas. As duas partidas serão disputadas no Ginásio de Esportes do CEEP.

No voleibol masculino, Siqueira Campos perdeu para Santo Antônio da Platina por 2 sets a 1 e ficou de fora da final da fase regional dos JAPS. Mas, ainda tem chance de conquistar medalha de bronze, na disputa contra Cornélio Procópio. Já Santo Antônio da Platina vai disputar medalha de ouro no voleibol masculino contra Figueira, que venceu Cornélio Procópio pelo placar de 2 X 0. A disputa do terceiro lugar será às 8hs30. Já a final do voleibol masculino será disputada às 9hs30, ambas no Ginásio de Esportes da Apae.

Jacarezinho disputa ainda uma outra final, no futebol. O título será defendido contra Cornélio Procópio, em partida que será disputada às 9hs45, no Estádio Doutor Durval José da Silva (Reportagem: Valdir Amaral).