Santo Antônio não registra casos e Jacarezinho tem mais dois positivados

São 250 platinenses e 209 moradores de Jacarezinho já recuperados

Boletim oficial sobre a situação do coronavírus em Santo Antônio da Platina, atualizado neste domingo, dia nove, pela secretaria municipal de Saúde, informa que não houve resultados positivos, a cidade segue com mesmo número do sábado, de 271 casos confirmados, deste total, 250 estão recuperados.

Entre os 15 pacientes em fase ativa da doença, 14 fazem isolamento domiciliar, e um está hospitalizado.

Em andamento, estão outros 80 casos suspeitos que esperam o resultado de exames laboratoriais. Outros 1.772 casos foram descartados, após resultado negativo.