Santo Antônio registra 12ª morte; Jacarezinho tem 11 novos casos

Foram mais 24 platinenses positivados nesta quarta-feira

Boletim oficial sobre a situação do coronavírus em Santo Antônio da Platina, foi atualizado nesta quarta-feira, dia 25, pela Secretaria Municipal de Saúde. Com mais 24 resultados positivos, a cidade segue com 606 casos confirmados, deste total, 477 estão recuperados.

Dentre os 117 pacientes em fase ativa da doença, 110 fazem isolamento domiciliar e 7 se encontram hospitalizados.

Em andamento, estão outros 267 casos suspeitos que esperam o resultado de exames laboratoriais.

Uma mulher hipertensa estava positivada e não resistiu, infartou.

A platinense de 68 anos estava num hospital de Arapongas e o corpo já foi sepultado.

Foi o décimo segundo óbito.

Em Jacarezinho, foram confirmados mais 11 casos da Covid-19 nesta quarta-feira.

Chegaram ao todo agora 1.008 pessoas e existem 200 casos ativos, de acordo com o que informou a Vigilância Epidemiológica no final da tarde.

