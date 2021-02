Epidemiologia faz trabalho correto mas a maioria da população continua irresponsável

O município de Jacarezinho deve publicar em breve um novo decreto com regras mais rígidas de combate à Covid-19, após o crescimento dos casos nos últimos dias. Nesta quinta-feira, dia 25, o boletim registrou 80 novos casos.

Entretanto a ideia é não “punir” trabalhadores, não impedindo o trabalho de quaisquer classes. O novo decreto seguirá recomendações técnicas e do Comitê de Combate à Covid-19.

O município ainda pede que a população se conscientize neste momento delicado, uma vez que já ficou provado que as restrições de pouco valem se não forem respeitadas pela população.

Logo, o cuidado com o coletivo deve partir do zelo individual, até porque toda a população está plenamente consciente de todas as formas de contágio da doença e formas de se proteger.

Vale lembrar ainda que Jacarezinho é o município da região que mais realizou testes para a Covid-19 e também que mais aplicou doses da vacina contra a doença.

Boletim oficial sobre a situação em Santo Antônio da Platina, atualizado em 25 de fevereiro pela Secretaria Municipal de Saúde. Com mais 29 resultados positivos, a cidade segue com 1.362 confirmados, deste total, 1.203 estão recuperados. Em andamento, estão outros 207 casos suspeitos que esperam o resultado de exames laboratoriais. Confirmados 33 óbitos.

E nesta sexta-feira, dia 26, está marcada audiência pública da saúde em Santo Antônio da Platina.