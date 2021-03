Cubra boca e nariz com a máscara, evite ambientes fechados, lave as mãos e passe álcool gel

Boletim oficial sobre a situação do coronavírus em Santo Antônio da Platina, atualizado nesta quarta, dia três, pela Secretaria Municipal de Saúde. Com mais 38 resultados positivos, a cidade segue com 1.471 casos confirmados, deste total, 1.247 estão recuperados.

Dentre os 191 pacientes em fase ativa da doença, 183 fazem isolamento domiciliar e 8 se encontram hospitalizados.

Em andamento, estão outros 225 casos suspeitos que esperam o resultado de exames laboratoriais. Outros 6.063 casos foram descartados, após resultado negativo.

33 óbitos.