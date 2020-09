Santo Antônio registra dois e Jacarezinho três novos casos

Novamente profissionais da saúde pedem que os cuidados continuem

A Vigilância Epidemiológica de Santo Antônio da Platina confirmou nesta quarta-feira, dia 16, mais dois novos casos confirmados da doença.

Só que 317 já foram recuperados.

A Vigilância Epidemiológica informou terem sido coletadas nesta quarta-feira, dia 16, 171 amostras para exames, a maioria delas presos na cadeia no Departamento Penitenciário (prédio contíguo à Delegacia de Polícia Civil), e encaminhadas ao Laboratório Central do Estado (LACEN). Por isso houve um aumento significativo nos casos “em investigação” no Boletim Diário.

Foram descartadas 25 amostras, sendo 22 pelo LACEN e três em exames realizados por laboratórios particulares.

Três novos casos da Covid-19 foram confirmados, e seis pacientes estão recuperados.

Dos casos que estavam confirmados, um evoluiu para gravidade moderada e houve necessidade de internamento hospitalar da paciente.

~~