Santo Antônio registra quarto caso da Covid-19; Regional tem três pacientes infectados

Caso é de um homem de 55 anos que permanece em sua residência

O prefeito Professor Zezão e a secretária municipal de Saúde, Gislaine Galvão, anunciaram na noite desta quinta-feira, dia quatro, o quarto caso da Covid-19 em Santo Antônio da Platina.

É um homem de 55 anos e está em sua residência, em isolamento social, sendo cuidado pela prefeitura e familiares.

No Hospital Regional do Norte Pioneiro , de acordo com o diretor Anderson Hinterlang, havia 19 internados com várias doenças e problemas no final de semana. No decorrer, foram recebendo altas ou transferidos.

Hoje, quinta-feira à noite, há seis em leitos semi-intensivos(dois com o novo coronavírus) e dois na UTI adulta, dos quais um infectado com a Covid-19.