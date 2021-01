Muita gente não usa proteção facial ou então coloca deixando nariz de fora

A Vigilância Epidemiológica de Santo Antônio da Platina informou, nesta quarta-feira , dia seis, ter registrado mais três positivados.

É preciso cuidado e responsabilidade. Não fique em ambiente onde há gente sem máscara ou usando sem tapar o nariz, lave constantemente as mãos com espuma abundante, use álcool gel e evite aglomeração.

São agora 39 doentes ativos com dois hospitalizados.

Confira o boletim abaixo:

O boletim epidemiológico desta quarta-feira, dia seis, indica mais 32 casos confirmados do novo coronavírus em Jacarezinho.

São 58 doentes ativos, dos quais dois hospitalizados.

No quadro abaixo, os números à esquerda do informe dizem respeito aos dados totais do atual ano epidemiológico, enquanto os números da direita são os registros do dia.

Confira todos os detalhes: