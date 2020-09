Santo Antônio tem 317 e Jacarezinho 313 casos confirmados

Doença continua atingindo as duas importantes cidades do Norte Pioneiro

Em 24 horas, houve mais cinco registros da doença em Santo Antônio da Platina.

São 12 ativos, mas nenhum hospitalizado e 298 já recuperados.

A Vigilância Epidemiológica informou que nesta quarta-feira, dia dois, foram confirmados quatro novos casos da Covid-19 em Jacarezinho, sendo dois detectados por exames feitos pelo LACEN, e dois por exames feitos em laboratórios particulares.

Trinta e sete foram descartados e outras dez amostras encaminhadas para exames no Laboratório Central do Estado. Mais um paciente está recuperado.

Observação: O Boletim Diário foi alterado, a pedido da Secretaria de Estado da Saúde, que reclassificou dois casos que constavam como sendo transferidos (um óbito e um caso positivo recuperado), razão pela qual constam no boletim de hoje 313 casos confirmados, mesmo com 4 novos casos detectados.

Ontem eram 311 confirmados, com mais 4 de hoje, seriam 315. Estão constando 313 porque esses dois casos transferidos foram excluídos da totalização.