Santo Antônio tem 44 casos de dengue e 357 notificações (vídeo)

Grande Mobilização permanece ativa no município

O departamento de Epidemiologia da secretaria municipal de Saúde informou nesta terça-feira, dia 18, que são 44 pacientes diagnosticados com dengue e 357 notificações (pacientes com sintomas semelhantes da doença ainda sem confirmação do Laboratório Central do Estado)

No final de semana houve um mutirão em diversos bairros (fotos e vídeo) com voluntários de pastorais, MFC(Movimento Familiar Cristão), Tiro de Guerra, prefeitura, Promoção Humana etc.

A secretária municipal de Saúde, Gislaine Galvão, solicita que a mobilização continue.