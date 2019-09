São José da Boa Vista recebe R$ 2,2 milhões em obras e equipamentos

Parceria com governador e Romanelli

O prefeito Sérgio Kronéis (PSDB) afirmou que São José da Boa Vista está recebendo R$ 2,2 milhões em obras e equipamentos, além de outros investimentos – recursos garantidos através da parceria com o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB). “Temos obras já em execução e outras para começar. Também estamos recebendo equipamentos, como caminhão e motoniveladora, e recuperando as nossas microbacias”, disse Kronéis.

“Nós devemos escolher bem os nossos representantes e em São José, escolhemos muito bem o nosso deputado estadual. O Romanelli está em contato direto com o município, sabe do empenho de toda equipa da prefeitura, e nos apoia de forma fundamental na busca de recursos, obras e programas que vão atender os moradores da cidade nas mais diversas áreas”, completou o chefe do executivo.

São José da Boa Vista, segundo o parlamentar, é uma cidade que está em constante crescimento e as obras e equipamentos atendem as novas demandas da população. “Eu costumo falar que a política só tem sentindo se for para melhorar a vida das pessoas. E representar São José, encaminhar as demandas do prefeito Sérgio, muito atento com que a cidade precisa, é um trabalho que dignifica a atividade parlamentar. São José merece esses recursos, as obras, os equipamentos, os programas implementados e pode esperar por muito mais”, disse.

Obras – Entre as obras listadas pelo prefeito está a ampliação e a reforma do Centro de Saúde da Mulher e da Criança. A Clínica da Mulher, como é mais conhecida a estrutura, tem consultórios especializados em diversas áreas, será completamente reformado com um investimento de R$ 150 mil, recursos do Fundo Estadual de Saúde, através de convênio com a Secretaria Estadual da Saúde.

Outra obra, já em execução, é a pavimentação das ruas Prefeito Abílio Lopes, Padre Nicolau Menta e Major Laurindo na Vila Centenário. Com investimento de R$ 624,3 mil – recursos conveniados com a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística, as ruas estão sendo pavimentadas em blocos sextavados.

O prefeito garantiu ainda mais R$ 171,7 mil para a recuperação das microbacias da localidade Água da Onça. Os recursos serão usados para recuperação de minas, esterqueiras e compra de equipamentos. Através de convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedu), no valor de R$ 80 mil, a prefeitura vai implantar uma academia ao ar livre no parque da cidade.

De equipamentos e veículos, a prefeitura está recebendo uma motoniveladora no valor de R$ 520 mil, um ônibus de R$ 220 mil para serviços de assistência social, um carro de R$ 60 mil e mais R$ 10 mil equipamentos para o conselho tutelar e um caminhão basculante de R$ 347,3 mil, através da Sedu, que vai compor o parque de máquinas do município.