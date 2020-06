SAP organiza Campanha do Agasalho unindo entidades

As doações podem ser feitas até o próximo sábado

O inverno está chegando e a Prefeitura de Santo Antônio da Platina, através da Secretaria de Assistência Social em parceria com entidades, empresas, comércio e movimentos de igreja, engaja a sociedade para aquecer quem mais precisa.

Este ano, devido à pandemia da Covid-19,muitos precisam da ajuda dos platinenses mais do que nunca nesta Campanha do Agasalho.

As doações podem ser feitas até 20 de junho nos principais supermercados, panificadores e pontos do comerciais. A retirada acontecerá no mesmo dia 20 das oito às 15 horas, no Tiro de Guerra.