SAP sediará Jogos Escolares Bom de Bola

Em setembro

Estiveram reunidos no Gabinete nesta quinta-feira, dia 15, o Prefeito José da Silva Coelho Neto, a Chefe do Núcleo Regional de Educação Ana Maria Molini e equipe de estrutura, o Coordenador de Educação Física do NRE, Marcos Gilmar Amaral, a secretária de Educação, Adriane Cavatoni, o diretor municipal de Esportes, Marcos Novelli Ferreira, entre outros.

Foi assinado o Termo de Compromisso dos 66° Jogos Escolares do Paraná – Bom de Bola – Fase Regional, que ocorrerão nos dias cinco a oito de setembro em Santo Antônio da Platina.

Participarão 12 municípios, modalidade de Futebol de Campo, categoria A Masculino e Feminino (15 a 17 anos) e categoria B Masculino e Feminino (12 a 14 anos).

Aproximadamente 500 atletas.

Municípios pertencentes ao NRE de Jacarezinho: Andirá, Abatiá, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Quatiguá, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Jacarezinho, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina.

Destaque – No ano passado nestes jogos, foi a equipe do CE Carolina Lupion, do município de Carlópolis, que foi vice campeão Brasileiro, em Aracaju, capital do Sergipe.