Sapopema inicia obras do Parque Municipal

Conclusão prevista em seis meses e inauguração ainda em 2020

A prefeitura de Sapopema iniciou as obras de construção do Parque Municipal. São R$ 462 mil, recursos do Estado, para o parque que contará com amplo espaço para prática de esportes e lazer. “Com apoio do Governo do Estado, a prefeitura está viabilizando uma demanda de todos os moradores de Sapopema”, disse o deputado Luiz ClÁudio Romanelli (PSB) que viabilizou os recursos junto ao Estado.



O prefeito Paulinho Branco (PSB) agradeceu ao deputado Romanelli.

“Sapopema agradece o deputado Romanelli pelo empenho em viabilizar esta obra, de muitas já conquistadas pela cidade junto ao Governo do Estado. Romanelli sempre será o representante da cidade e de toda região do Norte Pioneiro na Assembleia Legislativa”

O parque está sendo construído em um terreno no centro da cidade, próximo ao Estádio Municipal. Terá 1.756, 46 metros quadrados, com ciclovias, calçadas, equipamentos de ginástica e lazer, pista de caminhada, um lago, rampas de acessibilidade, lixeiras, duas quadras esportivas, churrasqueiras, banheiros, deck, playground, estacionamento, cancha de areia, entre outras estruturas.

É uma obra que vai beneficiar toda a comunidade, que contará com uma área de lazer e práticas esportivas, com toda segurança e conforto que Sapopema merece ”