Sargento Marcos Santos recebe homenagem em Santo Antônio da Platina

O Sargento Marcos Santos, Comandante do Tiro de Guerra de Santo Antônio da Platina, recebeu uma honrosa homenagem da Câmara de Vereadores.

No evento, a autoridade recebeu uma moção de aplausos e reconhecimento pelos bons serviços prestados em prol da comunidade local.

Marcos destacou durante seu agradecimento a importância do Tiro de Guerra na formação do jovem cidadão, com valores éticos e morais, e nas ações de apoio ao município.