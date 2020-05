Saúde de Andirá alerta sobre uso de narguilé; há 19 pessoas suspeitas

Fumar esse cachimbo traz perigos reais e imediatos

Na noite deste domingo a Secretaria da Saúde de Andirá recebeu mais dois resultados positivos de COVID-19, elevando para seis o número de infectados no município. A roda de narguilé é a mais provável causa dos novos infectados. A secretária de saúde de Andirá, Ednyra Godoy (foto abaixo com máscara) apregoou nesta segunda-feira, dia 25, que o município está agora com dois novos casos da Covid-19 que integram os três outros casos que estavam em isolamento e que fumaram narguilé (fotos).

Ednyra contou que de 15 a 20 jovens fumavam narguilé quase todos os dias numa praça central e passavam a chamada biqueira entre eles e também elas. Com a saliva a Covid-19 é transmitida assim como com as mãos. O contágio é relativamente fácil.

Apreensiva, informou ao npdiario por telefone, que podem estar infectados mais nove adolescentes que estiveram numa roda de narguilé numa residência na cidade. Outras dez pessoas também estão isoladas e fizeram o teste que pode ser positivo para o novo coronavírus. Os resultados devem ser divulgados até quarta-feira, dia 27. A secretária advertiu também aos que tiveram contato com esses jovens e suas famílias que devem ficar em casa aguardando quando acontecer a definição. Os assintomáticos também precisam ficar atentos. Já existe um decreto municipal proibindo fumar o cachimbo fora do domicílio. Hoje, Andirá possui seis casos, com dois já recuperados e quatro estáveis e em recuperação. A policial civil andiraense Graziela Bonesso Lagana (vídeo abaixo) gravou um depoimento onde se emociona no final, mas também serve de alerta para todos. O filho dela pode estar infectado através do narguilé.