Saúde explica porque UTI adulta ainda não abriu no Hospital Regional

“Política da saúde do governador é de regionalização”, diz Beto Preto

Exclusivo: A Unidade de Tratamento Intensivo adulta (fotos) do Hospital Regional do Norte Pioneiro (foto) permanece desativada, em Santo Antônio da Platina. Recrudesceu nos últimos dias as queixas sobre o assunto. Um dos mais irritados é Anderson Hinterlang, clínico geral e médico intensivista, que exigiu explicações e manifestou sua contrariedade ao npdiario.

A questão se tornou ainda mais intensa porque, recentemente, um respirador da UTI foi retirado para ajudar uma criança e a ação foi interpretada por alguns como eventual transferência de parte do equipamento para outro hospital. A diretoria-geral, Ana Cristina Micó, explicou que um bebê sofreu problema pulmonar grave e até acabou falecendo e foi justamente para tentar evitar o óbito que foi feita a manobra, normal em hospitais.

Ela rebateu a possibilidade da UTI ser transferida agora para outra cidade: “Não há como isso acontecer assim porque na portaria está habilitada para o Regional daqui, daí teria que mudar tudo na parte documental no Ministério da Saúde”, justificou.

Ana também pontuou : ” Há dificuldades de encontrar uma empresa na área de imagem para participar da licitação pois em nosso corpo de prestadores de serviço temos médicos sócios do CEDI(Centro de Diagnóstico) e a lei não permite, portanto temos somente uma cotação da Ultramed que não dispõe de todos os exames necessários em urgência”, declarou, adicionando que “no processo de credenciamento médico ainda faltam médicos de UTI, infectologista, radiologista, nefrologista, neurologista, hematologista, otorrinolaringologista e clínico médico”.

Ela detalhou que “o cuidado também é maior, pois alguns credenciados extrapolam a carga horária no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e não podem atuar mesmo habilitados porque a sobreposição de horas não é aceita pela direção técnica do hospital”.

“Não é possível afirmar que a estrutura será desmontada”, afirmou também o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, “pois isso representa antecipar uma decisão que não foi sequer tomada. Ao mesmo tempo, é preciso avaliar todos os pontos de viabilidade de custeio da unidade. O Governo do Paraná vem trabalhando para efetivar a regionalização da saúde, permitindo que as pessoas sejam atendidas perto das suas casas, evitando assim o deslocamento de vários quilômetros para receber a assistência médica em outras localidades”.

Mais à frente, prosseguiu” Todo novo investimento em saúde deve representar serviço novo, ou seja, é preciso ampliar a oferta de profissionais para acolher os paranaenses.A Secretaria de Estado da Saúde vem trabalhando de forma a contemplar o acesso irrestrito da população, com a utilização racional dos recursos”

Sobre a previsão de abertura: “Veja, não temos ainda como falar em prazo.A Sesa está avaliando o impacto financeiro dessa estrutura.Por isso que não se pode falar que vai fechar, mas também não tem como dizer exatamente quando vai abrir. A política da saúde do governador Carlos Massa Ratinho Junior é de regionalização. Interiorizar é sempre nosso objetivo”.

Tony Palhares, Chefe da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, está acompanhando o caso e disse concordar com a diretora-geral e o secretário Beto Preto, “todos os esforços estão sendo feitos para ativar a UTI adulta”, assinalou.