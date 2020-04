Saúde nega morte por Covid-19 em Ribeirão do Pinhal

Existe apenas um caso suspeito e secretaria tomou providências

Vanderlene Silveira de Rezende, Secretária Municipal de Saúde de Ribeirão do Pinhal, negou com veemência neste final de semana, que o município tenha tido um óbito causado pelo coronavírus na cidade, “não houve nada disso”, garantiu, referindo-se à boatos disseminados em aplicativos como WhatsApp e redes sociais.

A Chefe da Epidemiologia e também diretora de Saúde, Zeni de Campos (foto) desmentiu supostas confirmações, “temos apenas um caso suspeito, um senhor de 73 anos com tosse e que tem problema renal crônico e hipertensão arterial. Ele foi encaminhado para Londrina e cerca de 12 pessoas da família estão em quarentena”, detalhou,

Algumas pessoas estão compartilhando até fotos e nomes de pessoas pretensamente mortas ou doentes numa irresponsabilidade total. Rede social não é jornal.

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou um novo informe epidemiológico com dados atualizados da Covid-19 neste sábado (25). Nas últimas 24 horas, 22 casos novos foram confirmados, 21 deles de residentes no Paraná e um morador de Belém do Pará que foi atendido no estado paranaense. Quatro pessoas morreram em decorrência da Covid-19.

Os 21 casos novos foram confirmados nos municípios: Curitiba (7), Fazendo Rio Grande (2), Pinhais (1), Foz do Iguaçu (2), Cascavel (1), Santo Antônio do Caiuá (1), Paranavaí (1), Querência do Norte (1), Arapongas (1), Cambé (1), Siqueira Campos (1) – conforme já noticiado pelo npdiario – e Guaíra (2).

Além da confirmação do paciente que residente fora do Paraná, em Belém do Pará, mas recebeu assistência em Curitiba.Os quatro homens que morreram estavam internados e residiam em: Cascavel (70 anos), Guairacá (52 anos) e Londrina (dois óbitos 59 e 70 anos). São 31 municípios com óbitos registrados em decorrência da doença causada pelo Sars-Cov-2.

Residentes de outros estados e que tiveram o diagnóstico no Paraná são 15, incluindo o novo paciente de Belém do Pará, confirmado no informe deste sábado. Dois deles foram a óbito.

RECUPERADOS: Neste sábado, foram registrados 661 pacientes recuperados, que já estão liberados do tratamento e do isolamento com segurança.