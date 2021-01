Serão 6.680 pessoas vacinadas ao todo em 43 municípios do Norte Pioneiro na primeira fase

Tatiane Néspoli de Andrade, diretora de Vigilância em Saúde de Santo Antônio da Platina , revelou, no final da tarde desta terça-feira, dia 19, que a meta é vacinar pelo menos 70 % da população entre um ano e 14 meses contra a Covid-19. Ela anunciou essa projeção durante evento histórico realizado na Casa da Cultura.

Chegaram até agora 500 doses apenas, e prioritariamente serão destinados a 79 idosos do Asilo São Francisco e pessoal da saúde. Não há indígenas na cidade.

Estavam presentes a Imprensa local, o prefeito Professor Zezão, vice Chico da Aramon, e a secretária municipal de Saúde, Gislaine Galvão, em cerimônia simples acompanhada de parte dos principais servidores do segmento na cidade (fotos).

Os oradores ressaltaram a importância do início da imunização e também da continuidade das precauções(máscara, álcool gel etc).

Simbolicamente, a técnica de enfermagem Nataly Camargo, 31 anos, foi a primeira platinense a receber a primeira dose da vacina (a segunda e última será entre 25 a 28 dias). A profissional trabalha na Unidade Sentinela (na avenida Rennó) e é plantonista no Hospital Regional do Norte Pioneiro, cuja diretora, Márcia Altvater, também estava presente.

A enfermeira Ana Nery, coordenadora de Imunização, foi quem aplicou a primeira vacina.

Presentes também o secretário municipal do Planejamento, diretores de Indústria e Comércio, Antônio Marcos de Souza e Saúde, Eliezer Ribeiro e administrador do Hospital Nossa Senhora da Saúde Edno da Silva, Josiane Aparecida Teixeira(Coordenadora da Vigilância Epidemiológica), e Fernanda Sanches(Coordenadora do Pronto Socorro)

Pela manhã em mais uma reportagem com primazia e credibilidade, o npdiario informou quem e quantos serão vacinados nas 18ª e 19ª Regionais de Saúde de Cornélio Procópio (21 municípios) e Jacarezinho (22) nesta semana.

Jacarezinho: Trabalhadores da Saúde: 2.564 profissionais; ILPI (Instituição de Longa Permanência de Idosos/Asilos) 578; Indígenas: 98; Total de pessoas: 3.240; Número de doses: 3.400 em 85 caixas (40 doses cada caixa).

Cornélio Procópio: Trabalhadores da Saúde: 2.164 servidores; 433 idosos; 843 índios; Total de pessoas 3.440; e número de doses 3.600 em 90 caixas (40 doses cada caixa).

Tomarão as doses 102. 960 trabalhadores da saúde em todo o Paraná; 12.224 idosos e 10.870 indígenas num total de 126.204 pessoas e 132.540 doses de 3.313.050.

FOTOS: Vinícius Machado