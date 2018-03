Saúde reúne prefeitos do Norte Pioneiro para definir gestão do Hospital Regional

Haverá nova reunião semana que vem em Santo Antônio da Platina

Para definir a gestão do Hospital Regional do Norte Pioneiro a Secretaria de Estado da Saúde reuniu prefeitos de 18 municípios da Região. A ideia foi discutir ações de planejamento e estruturação do Regional, que passa a ser administrado pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Funeas). O encontro aconteceu nesta quarta-feira (14), em Curitiba (fotos).

O diretor-geral, Sezifredo Paz, presidiu a reunião e esclareceu como se dará a transição de gestão do hospital. “O mais importante neste momento é garantir a continuidade do atendimento à população e isto está bem articulado com todos os envolvidos”, salientou.

Segundo o presidente da Funeas, Carlos Lorga, a fundação está providenciando o PSS (Processo Seletivo Simplificado) para contratação dos profissionais necessários para manter o atendimento. “Aqueles que já atuam no Hospital Regional do Norte Pioneiro poderão participar do processo seletivo”, explicou.

Durante a ocasião, também foi definida uma nova reunião para a próxima semana, em Santo Antonio da Platina, para alinhamento das ações com os municípios do Norte Pioneiro.

REALIZAÇÃO – O prefeito de Ribeirão Claro, Mário Augusto Pereira, comentou que os chefes dos executivos estavam apreensivos com o encontro. “Viemos tratar de um assunto delicado, a estadualização do Hospital trouxe dúvidas e incertezas tanto para as prefeituras, quanto para o sindicato e equipes médicas. Ficamos surpresos com a receptividade e esclarecimentos de todas as questões. Foi um momento único”, comemorou.

Os prefeitos de Guapirama e Cambará também parabenizaram a postura da Secretaria estadual de Saúde e de todo Governo do Paraná pelo apoio. “É um sonho que está sendo concretizado que vem melhorar o atendimento da população do Norte Pioneiro e ser referência no Estado”, acrescenta Pedro de Oliveira, de Guapirama.

“Foi uma reunião extraordinária, que trará benefícios para muitas gerações. Só posso agradecer ao excelente trabalho do Governo, que cada dia, surpreende com suas ações e políticas de valorização dos pequenos municípios”, fala José Salim Haggi Neto, de Cambará.

Também participaram da reunião o superintendente de Unidades Hospitalares Próprias da Sesa, Luiz Fernando Nicz, os prefeitos e representantes dos municípios de Carlópolis, Jundiaí do Sul, Barra do Jacaré, Ribeirão do Pinhal, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Quatiguá, Salto do Itararé, Ibaiti, Japira, Pinhalão e São José da Boa Vista.