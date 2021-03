Duas pessoas tiveram ferimentos leves e foram encaminhados à Santa Casa

Uma VW/Saveiro (placas de Santo Antônio da Platina) colidiu de forma transversal numa Honda CG 150 Titan (placa de S.C.) cerca de 13 horas desta terça-feira, dia dois, no KM 41 da PR-272, em Siqueira Campos.

O acidente aconteceu no trecho entre Tomazina quando a picape, dirigida por um homem de 47 anos, fazia uma conversão para entrar no trevo siqueirense pela rodovia e a motocicleta bateu, com o condutor de 22 anos e o passageiro caindo e sofrendo ferimentos leves.

Ambos foram socorridos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhados até a Santa Casa local (foto principal).

Utilizado o etilômetro, o resultado foi negativo.