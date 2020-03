Saveiro roubada em Santo Antônio encontrada em Abatiá

Numa plantação de café

Nesta quarta-feira, dia quatro, uma Saveiro Cross (branca), a qual havia sido roubada, foi encontrada numa plantação de café na zona rural de Abatiá.

Ao chegar no local foi constatado que a camionete estava com alerta de roubo no último dia 29, sábado, em Santo Antônio da Platina.

Foi feito contato com a polícia e verificou-se que o veículo não estava trancado, mas um dos vidros estava quebrado. Contudo foi providenciado a remoção, sendo o carro encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as demais providências.