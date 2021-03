Dono é de Wenceslau e veículo foi levado por ladrão em Santo Antônio

Na noite desta sexta-feira, dia 12, um caminhão (fotos), com placas DBC 4263, foi furtado no Posto Platina, antigo Platinão. Desde o momento do crime, a polícia está procurando o veículo em Santo Antônio da Platina e nas cidades da região.

O proprietário, Arnando Luiz Padilha , de Wenceslau Braz, pede para que a população colabore com as autoridades e faça uma denúncia, através do número (43) 99979-9084, caso tenha informações.