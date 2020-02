Schmidt diz que mal intencionados tentaram denegrir sua imagem

Áudio anônimo tentou macular sua figura pública

O ex-prefeito e ex-vereador, empresário Celso Schmidt (foto com o colega Pedro Néia) informou neste domingo, dia dois, ter ocorrido um incidente na esquina das ruas Benedito Lúcio Machado e Rui Barbosa no semáforo de um posto de combustíveis.

Um cidadão seu amigo “estava um pouco alcoolizado, esbarrou no meu carro e caiu. Eu, com ajuda do pessoal do posto, o levantamos e perguntamos se queria ir no médico ou hospital, mas ele negou porque foi apenas uma raspadinha, não foi nada”, afirmou.

Um áudio circulou acusando o pré-candidato a vice-prefeito de omissão de socorro, o que não aconteceu.