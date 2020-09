Se algo de ruim acontecer com Pedro Claro a culpa será de Deboni

Paciente desobedece ordens médicas por pressão de deputado do DEM

Pedro Claro de Oliveira Neto não pode ser candidato a prefeito por sérios problemas de saúde. Aos 79 anos, possui cardiopatias severas e foi orientado pelo médico a não se envolver na campanha eleitoral. Ele atendeu, e como paciente responsável e maduro, decidiu se afastar.

Ou não.

O deputado Pedro Deboni Lupion(DEM) ainda tenta dominar o PSD e impor nomes do seu partido e do PSDB na sucessão platinense. Só que esbarra em gente que efetivamente gosta de Pedro Claro, alguns familiares e amigos mais próximos, seres humanos responsáveis que temem pelo pior, como uma possível crise nervosa com consequências imprevisíveis para o ex-prefeito, homem respeitado que deveria prosseguir cuidando de si mesmo neste momento. Mas, sem estresse e pressões.

Por outro lado, egos e posturas intransigentes podem favorecer Deboni e suas ambições políticas como o anacrônico Senhor Feudal que ele incorporou no Norte Pioneiro, desesperado ao perceber que sua base política está desmoronando na região.

A convenção municipal do PSD(partido do governador Carlos Massa Ratinho Junior) está marcada para sexta-feira, dia 11, a partir das 18 horas na câmara de vereadores quando se decidirão os postulantes à prefeito, vice e vereador. A definição de alianças tem que ser feita até esta quarta-feira, dia nove.

Há três correntes com suas possibilidades e vertentes: