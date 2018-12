Profissional atua em Santo Antônio da Platina

Há décadas no Norte Pioneiro, com passagens por Curitiba e São Paulo, o cabeleireiro Sebastian de La France (fotos) manifestou sua crença na retomada econômica do Brasil e aproveitou para desejar Feliz Ano Novo para todas as clientes, familiares e amigos do Norte Pioneiro e do sul paulista.

Ele está em endereço novo, na rua Aurora, na Vila Ribeiro, em Santo Antônio da Platina.