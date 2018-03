Sebrae leva educação empreendedora à alunos de escolas municipais do NP

Metodologia Jovens Empreendedores Primeiros Passos desenvolve habilidades e comportamentos

Com o objetivo de fomentar a educação e a cultura empreendedora nos municípios do Norte Pioneiro, o Sebrae/PR oferece às escolas públicas municipais da região a metodologia Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). Podem contar com a capacitação todos os municípios inscritos no Programa Cidade Empreendedora. No ano passado, sete cidades aplicaram o método em 50 escolas para 6.109 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Na avaliação do consultor do Sebrae/PR em Jacarezinho, Odemir Capello (foto), a formação na base é muito importante para o processo de desenvolvimento regional que está sendo proposto no Norte Pioneiro do Paraná. “Para os objetivos do território, a educação empreendedora é uma das prioridades”, afirma. Capello diz o que a intenção é levar a solução educacional a todos os municípios participantes do Programa Cidade Empreendedora, do Sebrae. “Não tem custo algum para quem já está no programa”, enfatiza.

A consultora e gestora do projeto Educação Empreendedora do Sebrae/PR na região, Daniele Conte, diz que as capacitações de professores dos municípios participantes já começaram. Segundo Daniele, os municípios que desejam criar políticas públicas de incentivo ao surgimento e manutenção de micro e pequenas empresas precisam trabalhar a cultura do empreendedorismo. “Cidadãos mais empreendedores ajudam a fomentar a economia e inovação no território. É uma política de longo prazo. Trabalhamos hoje para que as empresas colham frutos no futuro”, afirma.

Nos municípios, a metodologia é aplicada com alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas. O objetivo é incentivar os alunos a buscar o autoconhecimento e novos aprendizados. A proposta pedagógica visa desenvolver habilidades e comportamentos empreendedores nas crianças. Por meio de atividades divertidas e lúdicas, os alunos aprendem a empreender, a montar um negócio, a trabalhar em equipe, por exemplo.

Para aplicar a educação empreendedora, os professores recebem capacitação gratuita. “O Sebrae/PR fornece o material do professor e dos alunos e realiza visitas de acompanhamento”, conta Daniele. No JEPP, as crianças são incentivadas a criar produtos, fazer pesquisas de mercado, desenvolver uma identidade daquilo que vão vender. O trabalho é finalizado com a realização da feirinha de empreendedorismo em cada escola. Na ocasião, os alunos colocam os produtos a venda para a comunidade e podem escolher como desejam usar o dinheiro arrecadado.

A coordenadora pedagógica da Escola Municipal Nohemia Lopes Galvão Neimann, em Santo Antônio da Platina, Marinilce Farias Mota, diz que os resultados obtidos com a educação empreendedora surpreenderam. O destaque ficou para o desempenho de dois alunos que demandam atenção especial. “Nossa escola é inclusiva e temos dois alunos autistas, que possuem limitações de convívio social. Nas atividades em grupo do JEPP, os dois se destacaram. Foi maravilhoso ver o desenvolvimento e o empenho deles”, conta. A feirinha, realizada no fim do ano passado, foi um sucesso e o dinheiro das vendas foi usado para contratar uma cama elástica para todos os alunos da escola.

A secretária municipal de Educação de Santo Antônio da Platina, Adriane Cavatoni Vicário (foto), afirma que, em 2017, o JEPP foi aplicado apenas em algumas escolas porque o município enfrentava carência de professores. “Firmamos convênio em maio. Mesmo com toda a correria, foi muito gratificante ter participado. Nossos alunos gostaram muito e os professores se engajaram no projeto”, destaca.

Neste ano, a metodologia foi estendida para todas as escolas municipais da cidade e vai atender aproximadamente 3,1 mil alunos.