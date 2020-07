Sebrae/PR lança novo portal com conteúdo relevante para enfrentar a crise

Site foi totalmente redesenhado e apresenta recursos automatizados

Está no ar o novo novo portal do Sebrae/PR. Modernizado com foco na melhoria da experiência para os empreendedores, o portal oferece acessibilidade, praticidade e recursos automatizados para acessar os produtos e serviços da instituição. O usuário tem à disposição um chatbot que pode tirar dúvidas e oferecer rapidamente os conteúdos pedidos pelo usuário.

“O momento exige um ambiente com mais usabilidade e organizado para melhorar o acesso dos empreendedores de micro e pequenas empresa com os conteúdos e o atendimento. Desde o início da pandemia ampliamos nossa presença digital e agora a fortalecemos com o novo portal”, aponta Vitor Roberto Tioqueta, diretor-superintendente do Sebrae/PR.

O projeto do novo portal foi desenvolvido pelas áreas de atendimento e relacionamento digital e de tecnologia da informação. Na construção foram realizados pesquisas e testes com mais de 200 pessoas, entre clientes e colaboradores da instituição. Em 2019, o portal do Sebrae/PR recebeu mais de 2,28 milhões de visualizações realizadas por mais de 862 mil usuários únicos do Paraná e de várias partes do Brasil.

Entre as novidades está um redesenho completo do site com interface preparada para todos os tipos de dispositivos e recursos de acessibilidade para deficientes visuais. O usuário também poderá realizar buscas mais ágeis, assertivas e com mais detalhes do que a versão anterior.

Douglas Nonato, consultor do Sebrae/PR, detalha que o conceito de customização está presente na plataforma. O usuário é acompanhado durante a sua jornada pelo site que oferta produtos e serviços mais adequados de acordo com o perfil e necessidades.

“Por exemplo, caso haja uma demanda por finanças, o site poderá sugerir uma planilha financeira, um vídeo sobre gestão financeira, cursos EAD, uma ferramenta de consulta de crédito, entre outras possibilidades relacionadas”, explica. Também estão disponíveis conteúdos para usuários que ainda pensam em abrir uma empresa e estão nos primeiros passos da formatação de um novo negócio.

O site oferecerá ainda espaços para conteúdos audiovisuais, como lives e transmissões em vídeo oferecidas pelo Sebrae e que ficam hospedadas no Youtube . A intenção é que os conteúdos sejam facilmente acessados aos estarem linkados ao portal.

Loja e área do cliente

Outra novidade diz respeito aos produtos da loja, que possui cursos, capacitações, palestras, serviços e outros eventos promovidos pelo Sebrae. O espaço traz informações mais claras, com filtros por temas de interesse e visualização por calendário. Todas as vendas ficam centralizadas em um único ambiente.

O novo site também apresenta uma área do cliente totalmente remodelada. Nela, o empreendedor poderá escolher qual seus temas de interesses, ver seus conteúdos, materiais e cursos favoritos.