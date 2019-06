SEBRAE premia Hiroshi como prefeito Empreendedor

Paraná se destaca com dois vencedores

O estado do Paraná obteve reconhecimento nacional na final do Concurso Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor, realizado em Brasília, na última quarta-feira, dia 5.

Dos 5.579 municípios de todo o Brasil, apenas 144 prefeitos dos 26 Estados brasileiros chegaram à etapa final do Concurso, concorrendo em oito categorias. Sendo que dos 144 finalistas, apenas oito prefeitos venceram a final nacional. O Estado do Paraná foi contemplado com dois vencedores.

Prefeito Marcelo Rangel, de Ponta Grossa, venceu na categoria “Políticas publicas para o desenvolvimento dos pequenos negócios”.

Prefeito Hiroshi Kubo, de Carlópolis, levou o prêmio na categoria “Pequenos Negócios no Campo”, com o Projeto de Cooperativismo e Associativismo.