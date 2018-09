Secretária da Educação do Paraná visita Norte Pioneiro

Estará pela em Ibaiti, Jacarezinho e Cornélio Procópio

A secretária municipal de Educação no Paraná, Lúcia Aparecida Cortez Martins (fotos) estará em Ibaiti,na tarde do dia 19, e em Jacarezinho no próximo da 20, às oito horas na sede do Núcleo Regional de Educação. À tarde do mesma quinta-feira, o encontro será em Cornélio Procópio.

Ela participará de uma Reunião Técnica com professores e diretores de estabelecimentos de ensino da região.

A informação foi dada nesta quinta-feira, dia 13, por Magda Cristina Souza Vargas, chefe do NRE de Jacarezinho.

Cortez foi chefe do NRE de Londrina, do qual esteve à frente durante sete anos. Funcionária da secretaria desde 1.988, antes lecionou e dirigiu o Colégio Estadual Albino Feijó Sanches. O Núcleo de Londrina é um dos maiores do Estado – inclui 122 escolas e 100 mil matrículas.