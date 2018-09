Secretária da Educação Platinense festeja novo IDEB

Atingiu meta prevista só para 2021

Da esquerda para direita: Cristiane, Lucimara, Adriane, Joelma e Andréia Gaeta

Nesta segunda-feira (3), o Ministério da Educação (MEC) divulgou como está a qualidade do ensino brasileiro. Trata-se do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), calculado para o país, estados, municípios e escolas. Cada ente federado e unidade escolar tem uma meta para ser alcançada. O índice é divulgado a cada dois anos. A última divulgação foi referente ao ano de 2015. Agora, foram anunciados os dados de 2017.

A secretária municipal de Educação de Santo Antônio da Platina, Adriane Cavatoni Vicário (fotos) comemorou o índice alcançado. De 6.0 para 6.4, meta prevista inicialmente para ser atingida apenas em 2021.



Ela atribui o bom resultado aos alunos, claro, e também aos professores, equipe pedagógica, que fez simulados bimestrais e ao prefeito Professor Zezão, “que sempre priorizou um ensino de qualidade no município”, assinalou.

No Norte Pioneiro, alguns municípios se destacaram , como Joaquim Távora, com 7.7; Quatiguá, que chegou a 7.5: Guapirama 7.1, e Ribeirão Claro, 7. Já Cambará pontuou apenas 5.5 e Pinhalão 5.3.

O Ideb é composto pela taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).