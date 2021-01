Asilo, Hospitais Regional e Nossa Senhora da Saúde serão os primeiros

Exclusivo: A secretária municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina, Gislaine Galvão, detalhou ao npdiario, na tarde desta segunda-feira, dia 18, como será a operacionalização do plano de imunização planejado pela Pasta.

Em função de problemas pontuais, como a chuva, não chegaram os insumos nesta segunda-feira, o que deve acontecer nesta terça. De qualquer forma, a 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho também não sabe exatamente o dia desta semana que chegará o primeiro lote das vacinas para atender aos 22 municípios vinculados ao órgão.

Gislaine confirmou que os 87 internos do Asilo São Francisco de Assis serão os primeiros a serem vacinados in loco, isto é, no próprio local. O mesmo acontecerá com os profissionais de saúde da Unidade de Tratamento Intensivo e dos nove leitos semi-intensivos exclusivos para os pacientes da Covid-19 do Hospital Regional do Norte Pioneiro e também aqueles dedicados ao tratamento do novo coronavírus do Hospital Nossa Senhora da Saúde e do Pronto Socorro Municipal.

Não há indígenas cadastrados na cidade.

A chamada Sentinela (na avenida Rennó) deverá ser utilizada e, conforme forem chegando os novos lotes, será ativada a Central de Imunização (fotos), no imóvel onde era a “Academia da Melissa” na rua Marechal Deodoro, no centro.

As notícias sobre o assunto serão atualizadas diariamente e os platinenses devem estar conscientes, lembra Gislaine, que a vacina não acabará com a pandemia de uma maneira rápida, “os cuidados como o uso de máscara, álcool gel e distanciamento continuarão nos próximos meses”, adiantou.