Exclusivo: O Núcleo de Comunicação Social da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná respondeu, na tarde desta segunda-feira, dia 11, aos questionamentos feitos pelo npdiario sobre a preocupante situação hoje na região.

A Santa Casa de Jacarezinho tem apenas uma Unidade de Tratamento específica para tratamento da Covid-19 e está ocupada; o Hospital Regional do Norte Pioneiro (fotos) possui dez leitos de UTI e mais 9 da semi-intensiva, também lotados com pacientes; Bandeirantes e Cornélio Procópio também estão saturados e Londrina depende do dia, mas é muito difícil conseguir vagas para doentes de outros municípios.Ou seja, 100% de ocupação na região. Os pacientes infectados com o novo coronavírus terão a partir de agora que serem enviados para Ivaiporã, onde ainda restam alguns leitos disponíveis.