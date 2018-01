Secretária de Andirá ganha moto O KM da Associação Comercial Platinense

Sorteio no início da tarde deste sábado

Aconteceu na Vale do Sol FM no começo da tarde deste sábado, dia seis, o sorteio dos prêmios da campanha de Natal 2017 da Acesap (Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina).Foram distribuídos mais de 40 mil cupons para os clientes do Norte Pioneiro concorrer aos prêmios.

A presidente, Maria Zenilda Ramos Sigo, o vice-presidente administrativo, Nelson de Camargo, o diretor Valdir Domingos de Souza, além dos colaboradores Veridiana, Pedro e Léo, participaram da iniciativa no programa do comunicador Rodrigo Paiva.

A motocicleta O KM Honda 125 saiu para Sueli Nardoni (foto), que fez compras na Construcasa Bordignon. Ela é Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Andirá, “estou muito feliz, nunca tinha ganho nada na minha vida”, disse, satisfeita, ao npdiario, assim que ficou sabendo do resultado.

Casa Marechal e Madeireira Ramos foram os locais onde saíram os outros dois prêmios de R$ 1 mil cada para Amorinda Gualiume e Luciana Aparecida.

A Acesap foi fundada em novembro de 1952, com personalidade Jurídica. Sua sede fica à Rua Rio Branco 510, 1º andar.É uma entidade que tem por finalidade congregar e orientar as classes produtoras do município e região, utilizando prestação de serviços de proteção ao crédito como principal produto e outras atividades para fomentação do comércio e desenvolvimento.

