Secretária de Educação do Paraná tem convicção de Cida no 2º turno

Lúcia Cortez visitou npdiario na tarde/noite desta quarta-feira

A secretária estadual de Educação, Lúcia Cortez, defendeu a governadora Cida Borghetti(PP) em todos os aspectos e insistiu na proficiência e lembrou que a sua Pasta teve avanços na curta gestão até agora.Foi durante visita ao npdiario, em Santo Antônio da Platina.

Também “tem certeza” que ela vai passar para o segundo turno.

“Destaco a simplicidade,a espontaneidade…Por onde passa, convence”, enfatizou.

No Paraná, são um milhão de alunos na rede estadual e 105 mil servidores.

Estavam presentes na visita ao jornal também Érika Frisselli Motta, o advogado Nilso Paulo,Magda Cristina Souza Vargas, chefe do NRE de Jacarezinho, Adriane Vicário Cavatoni, secretária municipal de Educação(que representou o prefeito Zezão Coelho), assistente técnica Andréia Cristiane Viginotti Pereira,Técnico pedagógico Everson Vargas, Lucimara Idelfonso de Mello Coordenadora Pedagógica,Andréia Gaeta de Pontes Geraldo Coordenadora Pedagógica, Yuichi Yabuki, diretor auxiliar do Colégio Maria Dalila e Lucila Cristina Oliveira Machado, diretora do Colégio Estadual Tiradentes.

Cortez é funcionária da secretaria desde 1988 e, anteriormente, lecionou e dirigiu o Colégio Estadual Albino Feijó Sanches, na zona sul de Londrina. “Nasci em Londrina e fiz a minha vida no município. Dei aula na universidade, mas em 1992 optei que só ficaria trabalhando na rede estadual, pois era o trabalho com o qual me identificava e me sentia feliz. Era na rede que sentia que estava fazendo a diferença”, destacou.

É especialista em Administração, Supervisão e Orientação Educacional/Gestão Escolar pela Unopar; especialista em Física pela Universidade Estadual de Londrina (UEL); pós-graduada em Metodologia do Ensino de Matemática/Método de Modelagem pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e professora licenciada em Matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cornélio Procópio.

Atuou como professora em escolas particulares e universidades até assumir seu cargo de professora da rede estadual de ensino do Paraná, em 1988, e a partir daí foi coordenadora de curso, supervisora, diretora auxiliar e diretora geral.

Foi chefe do Núcleo Regional de Educação de Londrina,responsável por 122 escolas e 100 mil matrículas

Esteve em Ibaiti,na tarde do dia 19, e em Jacarezinho e Cornélio Procópio nesta quinta-feira, dia 20, fazendo reuniões técnicas nos Núcleos Regionais de Educação.