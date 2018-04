Secretaria de Educação e editora promovem encontros em Cambará

Hoje e amanhã no salão paroquial da Igreja de Nossa Senhora das Graças

Nesta segunda e terça-feira (dias 23 e 24), a Secretaria Municipal de Educação de Cambará e a Editora Opet, parceria do município na educação pública, promovem dois encontros com os familiares dos estudantes da rede pública municipal de ensino. Os encontros, que acontecem a partir das 19h no salão paroquial da Igreja de Nossa Senhora das Graças (rua Monsenhor João Belchior, 988, centro), devem reunir cerca de 400 pessoas e terão como tema “Em busca da relação de parceria: o papel da família e da escola na educação”.

Nesta segunda-feira, o encontro será com os familiares dos estudantes do Ensino Fundamental; amanhã, terça-feira, com os familiares dos estudantes da Educação Infantil. O tema será trabalhado pela professora Kátia Bocuti, professora e assessora pedagógica da Editora Opet.

Além das palestras, a equipe pedagógica da Editora Opet fará uma série de visitas técnicas às escolas municipais para conversar com professores e gestores e acompanhar o trabalho.

Parceria Família-Escola – A Editora Opet, parceira de Cambará na educação pública municipal, é um dos principais desenvolvedores de sistemas de ensino do país, e está presente em redes municipais e escolas privadas todas as regiões. Um de seus grandes diferenciais é o do trabalho com as famílias dos estudantes – a partir da proximidade família e escola, há uma melhora do aprendizado e das relações sociais.