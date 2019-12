Secretaria de Saúde e Batalhão se unem contra dengue

Trabalho de conscientização pública

Aconteceu nesta semana em Jacarezinho, o lançamento da campanha de divulgação e distribuição de material (folder), contendo orientações para prevenção e profilaxia da Dengue, com foco na importância do combate ao mosquito Aedes Aegipty, transmissor da doença.

Os Profissionais de Saúde da 19ª Regional foram recebidos pelo Comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel Luiz Francisco Serra, na Sede do 2º BPM, onde ocorreu o lançamento da Campanha.

Na sequência, foram realizadas blitzes educativa na Rua Paraná, em frente ao prédio da 19ª Regional de Saúde e na Alameda Padre Magno, em frente ao DETRAN.

Participaram das ações Policiais Militares do 2º BPM, Profissionais de Saúde da 19ª Regional e Servidores Públicos do DETRAN de Jacarezinho, todos juntos no combate a Dengue.