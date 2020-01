Secretária de Saúde explica acidente com ambulância de Quatiguá

Às 23h20m, o executivo divulgou a Nota de Esclarecimento abaixo:

A Prefeitura de Quatiguá por meio da Secretaria de Saúde vêm esclarecer o acidente envolvendo a Van que transportava sete pacientes para Curitiba. O acidente ocorreu após o veículo aquaplanar, sair fora da pista e capotar, próximo da cidade de Arapoti.

Para fins de tranquilizar a população Quatiguaense, algumas informações transmitidas por rede sociais e veículos de comunicação acabaram noticiando que alguns pacientes teriam sido encaminhados em estado grave para a Capital após o acidente, ou que havia feridos presos na ferragem, quando na verdade nenhuma das vítimas ficou em estado grave.

No total eram 7 pacientes e o motorista que estavam no momento do acidente, sendo que duas delas sofreram fraturas já confirmadas e os outros pacientes sofreram apenas leves escoriações e estão sendo monitorados. Todos receberam atendimento imediato das equipes de saúde dos municípios de Arapoti, Wenceslau Brás e Quatiguá, que não mediram esforços para atender e prestar os primeiros socorros aos pacientes.