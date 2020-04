Secretário da Saúde diz que governador pode vir ao Norte Pioneiro semana que vem

Para a abertura da UTI adulta do Hospital Regional

O governador Carlos Massa Ratinho Junior quer e poderá vir para a histórica abertura da Unidade de Tratamento Intensivo adulta do Hospital Regional do Norte Pioneiro(foto) na semana que vem (dia 15), em Santo Antônio da Platina. A informação foi dada no início da noite desta terça-feira, dia sete, pelo próprio secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto (os dois nas fotos) em ligação telefônica ao npdiario.

Obviamente, seria com todos os cuidados que o coronavírus exige e sem aglomerações. Beto disse que a visita,que ele acompanhará, poderá ser um dia antes ou um dia depois da inauguração, discreta e com poucas pessoas,”o governador tem um carinho enorme pelo Norte Pioneiro, sempre diz isso, e vamos fazer de tudo para que viaje sim para prestigiar todos da região”, assinalou.

O secretário comentou que a abertura da UTI só não será feita se houver algum problema técnico ou de licitação, por exemplo.

Confirmou também que haverá mais 29 leitos de retaguarda no Regional (dez de semi-intensivo e nove de clínica médica,que são aqueles destinados a acomodar os pacientes que necessitem ficar sob supervisão médica e ou de enfermagem para fins de diagnóstico ou terapêutica durante um período inferior a 24 horas).

A estrutura será usada, neste primeiro momento, prioritariamente para contaminados da Covid-19.

Garantiu novamente a possível ampliação de leitos das Santas Casas de Jacarezinho(sem houver espaço físico), Bandeirantes e Cornélio Procópio, e a Casa de Saúde Dr.João Lima (também de Cornélio).

Fez questão de agradecer aos deputados da base do governo, citando nominalmente Luiz Cláudio Romanelli, Cobra Repórter, Mauro Moraes e Alexandre Curi.E também mencionou, com carinho, o nome do norte-pioneirense,Daniel Wesley Vilas Bôas, chefe de gabinete do governador.

