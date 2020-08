Secretário de Comunicação do Paraná comenta momento histórico

Estudou planejamento estratégico, marketing político e mídias digitais

João Evaristo Debiasi assumiu em março a Secretaria de Estado da Comunicação e da Cultura (SECC) na pandemia, período historicamente difícil até agora, mas não aparenta desânimo. Pelo contrário, manifesta otimismo e encara as dificuldade com coragem.

Ele recebeu o npdiario na noite desta terça-feira, dia quatro, em seu gabinete no terceiro andar do Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Propõe campanhas sempre com foco no interesse público e conteúdos que acrescentam informação e prestação de serviços.

Integrante da equipe de governo desde o ano passado, Debiasi era diretor-geral da Secretaria do Planejamento e Projetos Estruturantes, cujo comandante, Valdemar Bernardo Jorge, é seu amigo pessoal de longa data.

Com mais de duas décadas de experiência na área de comunicação, Debiasi foi indicado para as funções que eram do jornalista Hudson José. “Integrar a gestão do governador Carlos Massa Ratinho Junior é um orgulho e uma satisfação”, afirma.

Bacharel em Administração de Empresas, Debiasi dedicou-se à comunicação e aprofundou conhecimentos em planejamento estratégico, marketing político e mídias digitais. Atuou em campanhas eleitorais em todos os níveis, de vereador a presidente da República.

É pós-graduado em Ciência Política e Política Aplicada, pela Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP/Espanha), e em Gestão de Comunicação e Jornalismo Político, pela Universidade Complutense de Madrid.

Em 2009, com o fortalecimento das mídias digitais, concluiu o Master em Jornalismo Digital e Comunicação Multimídia pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais (IICS-SP), em convênio com a Universidade de Navarra (Espanha).

Em Brasília, assessorou lideranças políticas e, no período de 2011 a 2014, trabalhou em diversas funções na Secretaria de Comunicação do Governo de Santa Catarina. Foi o primeiro diretor de Novas Mídias & Inovação e coordenou a transformação de toda área de internet do Estado, com a reformulação e convergências dos sites e definição de política de ocupação dos espaços digitais nas redes sociais.

Como diretor de Divulgação, organizou as campanhas institucionais de Santa Catarina, articulando a comunicação de todas as secretarias estaduais, empresas e autarquias com quase duas dezenas de agências de publicidade.Entre 2015 e 2018 foi secretário de Comunicação do governo catarinense. Em 2019, assumiu a diretoria-geral da Secretaria de Planejamento e Projetos Estruturantes do Governo do Paraná.

