Secretário de Estado e prefeito lançam Projeto Piloto do Norte Pioneiro para o Paraná

Jacarezinho, Bandeirantes, Andirá e Cambará serão os próximos municípios beneficiados

Santo Antônio da Platina será sede de um Projeto Piloto no Paraná.O anúncio foi feito pelo Secretário Estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Carlos Gomes e o prefeito platinense, Professor Zezão Coelho, durante visita que ambos fizeram ao npdiario nesta segunda-feira, dia 18 (fotos).O investimento inicial é de R$ 1,4 milhão, recurso já empenhado.

O dinheiro (exatos R$ 1.428.725,00) será destinado para reforma do prédio onde funcionou a Escola de Formação de Guardas-Mirins Duque de Caxias, com toda infraestrutura para implantação da entidade, a fim de apoiar ações voltadas ao treinamento e capacitação de pessoas, em especial empreendedores, “queremos revitalizar toda aquela região da cidade, que é a mais populosa da cidade”, detalhou o chefe do executivo.

Signatário do Sistema Regional de Inovação (SRI) do Norte Pioneiro, o município integra um projeto que tem como objetivo principal promover o desenvolvimento sustentável da região por meio do fomento à tecnologia e inovação, criação de novas oportunidades e empregos, e atração de investimentos. O programa, realizado pelo Sebrae/PR e mais 24 parceiros, abrangerá em 2018 outros quatro municípios: Jacarezinho, Bandeirantes, Andirá e Cambará.

A ideia é capacitar pessoas, desenvolver tecnologias e implantar incubadoras de empresas articulando o progresso sustentável de Santo Antônio da Platina e região pela ação integrada entre o poder público, setor privado, instituições de ensino e associações afins.

A partir da efetivação do centro, pretende-se que a comunidade acadêmica junto com a população tenham referência e busquem soluções e inovações para produtos e processos.

Outro objetivo claro é tornar-se referência no NP como ponto de disseminação de informações e tecnologias a partir de pesquisas que promovam o desenvolvimento científico atrelado à geração de emprego e aumento da renda na região.

Natural de Santo Antônio da Platina, João Carlos Gomes possui graduação em Odontologia e os títulos de mestre e doutor em Dentística Restauradora. Desde 1979, João Carlos integra o corpo docente do curso de Odontologia da UEPG. Atualmente é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da instituição (mestrado e doutorado). Foi presidente do Grupo Brasileiro de Professores de Dentística-GBPD.

No âmbito internacional, foi presidente da Associacion Latinoamericana de Operatória Dental y Biomateriales – ALODYB. É acadêmico titular da Academia Brasileira de Odontologia e da Academia Paranaense de Odontologia. Foi eleito três vezes reitor da UEPG, e ocupou a presidência da Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem), por duas gestões. Desempenhou as funções de Secretário Municipal de Educação e de Planejamento de Ponta Grossa.

Mostrando-se refratário por enquanto em falar sobre as eleições 2018, João Carlos deixou claro que, como Secretário, tem “o papel de proporcionar aos municípios onde visita, condições para que se desenvolvam nas atividades do ensino técnico, uma das preocupações do Governador Beto Richa”. Mesmo assim, pela insistência dos jornalistas do npdiario, confirmou que realmente é pré-candidato a Deputado Estadual no ano que vem.Atualmente, está filiado ao PSDB.

Disse estar trabalhando muito meticulosamente para que não haja precipitação e que sua Secretaria tem muito ainda a cumprir com agenda de visitas e anunciando investimentos em todo o Estado. Mas, as conversas estão bem adiantadas para uma pré-candidatura concorrendo a uma das cadeiras da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) nas eleições estaduais.

À noite, João Carlos participou de uma solenidade no Centro de Eventos, no recinto da Efapi, em Santo Antônio da Platina, quando na oportunidade estiveram participando a Reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp), Professora Fátima Aparecida da Cruz Padoan, juízes e pessoas envolvidas na implantação do programa Patronato(Esse e outros detalhes de sua visita à região, que inclui Jacarezinho nesta terça-feira, serão publicados amanhã).

