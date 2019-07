Secretário de Saúde do Paraná faz visita de surpresa ao Hospital Regional do Norte Pioneito

E constata estar tudo sendo administrado de forma eficiente

O Secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Gebrim Preto, mais conhecido como Beto Preto, chegou de surpresa ao Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, às 14h23m desta segunda-feira, dia 22. Ele veio fazer uma vistoria, sem aviso prévio, das condições da unidade de saúde que atende a região e que vinha sendo vítima de feiquinius nas últimas semanas. Comprovou serem todas improcedentes.

Conforme já alertara Marcello Machado, Diretor-presidente da Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná ), que administra o Regional, “as críticas isoladas tinham o claro intuito de desestabilizar e causar danos à população atendida pelo hospital”.

Após percorrer praticamente todos os cômodos do hospital e conversar com os funcionários pelos corredores, o simpático e conceituado político atendeu a Imprensa numa sala reservada.

Não há quaisquer faltas de insumos, remédios ou material.

Será realizada uma auditoria, normal em todas as mudanças de gestão.

Não existe crise, há somente acomodação após a posse da equipe da nova diretora-geral, enfermeira Ana Cristina Micó da Costa, a qual, inclusive, “herdou” dívidas anteriores. Inexistem problemas graves de relacionamento ou indisposições internas sérias.

Dos dois pagamentos atrasados a médicos plantonistas, um será quitado integralmente nesta quarta-feira, dia 24, e o outro até a semana que vem, zerando os débitos.

A Unidade de Tratamento Neo-natal permanece com os dez leitos funcionando normalmente e a UTI Adulta, por questões técnicas, deve abrir somente no final de agosto.

Médico, 51 anos, ex- prefeito da cidade de Apucarana pelo PSD e ex-Presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí, tem perfil pragmático e colaborativo.

Beto citou questões operacionais, foi sincero ao evitar previsão de abertura do centro de Hemodinâmica, “mas é factível (realizável) depois que comprarmos alguns equipamentos”, adicionou.

Lembrou que serão contratados novos funcionários para o Regional: Assistente de Farmácia, Assistente Social, Biomédico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Motorista, Nutricionista , Psicólogo, Técnico Administrativo, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório e Técnico de Radiologia. Ainda é possível fazer inscrições até esta quarta-feira, dia 24, no endereço eletrônico www.funeas.pr.gov.br no item PSS2019.

Participaram da entrevista, além de Ana Cristina, a diretora-administrativa do Regional, Rejane Farias de Andrade Bittencourt; Antonioni Antenor Palhares, o Tony, Chefe da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho; e Rodrigo Rossi, Assessor de Comunicação de Beto Preto.

O secretário de Saúde veio de avião especialmente para a visita, desembarcou e decolou de avião em Ourinhos (SP), retornando na sequência para Curitiba, colocando um ponto final nos boatos inconsequentes que circularam dias atrás.

