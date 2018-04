Secretário quer mais campus da UENP no Norte Pioneiro

Pré-candidato organiza bases em Santo Antônio da Platina e Ponta Grossa

O secretário estadual de Ciências, Tecnologia e Ensino Superior, João Carlos Gomes anunciou, durante visita ao npdiario, em Santo Antônio da Platina (fotos), algumas de suas propostas como pré-candidato a deputado estadual nas eleições deste ano. Ele já tinha anunciado sua intenção de concorrer no dia 13 de outubro do ano passado: https://npdiario.com/educacao/secretario-lanca-pre-candidatura-deputado-estadual/

Era do PSDB e filiou-se ao Partido Progressista (PP) em cerimônia recente (foto) realizada com a presença da vice-governadora Cida Borghetti e do ministro da Saúde Ricardo Barros, ambos do PP. O anúncio aconteceu depois do evento em que foi anunciado quase R$ 36 milhões de investimento para a unidade do Tecpar na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), da qual João Carlos foi reitor três vezes.

No npdiario, recordou a experiência adquirida nos cinco anos em que esteve à frente da Secretaria, enfatizou que Cida Borghetti deve se tornar nos próximos dias a primeira mulher a ser governadora do Paraná, já que Beto Richa deve renunciar ao mandato para concorrer às eleições para o Senado.A propósito, conversou por celular com o deputado federal Alex Canziani (PTB),pré-candidato ao Senado, a quem também garantiu seu suporte.

Pretende viabilizar com outras lideranças um campus da UENP(Universidade Estadual do Norte do Paraná) em Santo Antônio da Platina.Não mencionou quais cursos.

Informou que R$ 1,4 milhão já na conta da prefeitura para a implantação do Centro de Inovação Tecnológica que funcionará no prédio da extinta Escola de Formação de Guardas Mirins Duque de Caxias,em projeto conjunto com o SEBRAE.

Serão dois comitês a serem abertos na campanha eleitoral, em Santo Antônio da Platina e Ponta Grossa, onde existem 231 mil eleitores.

Nesta segunda, também esteve em Bandeirantes, Ribeirão do Pinhal e Jacarezinho. Depois do jornal,visitou as dependências da Universidade do Norte do Paraná(Unopar) juntamente com o jornalista Valcir Machado, onde foram recepcionados pela diretora, Andréia Dib. Ela também é gestora do polo de Ibaiti.

À noite, participou de sessão ordinária na Câmara dos Vereadores, onde detalhou a efetivação do Centro de Inovação Tecnológica(fotos).

Natural de Santo Antônio da Platina , João Carlos possui graduação em Odontologia e os títulos de mestre e doutor em Dentística Restauradora. Desde 1979, João Carlos integra o corpo docente do curso de Odontologia da UEPG. Atualmente é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da instituição (mestrado e doutorado).

Foi presidente do Grupo Brasileiro de Professores de Dentística-GBPD. No âmbito internacional, foi presidente da Associacion Latinoamericana de Operatória Dental y Biomateriales.

É acadêmico titular da Academia Brasileira de Odontologia e da Academia Paranaense de Odontologia. Foi eleito três vezes reitor da UEPG, e ocupou a presidência da Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem), por duas gestões. Desempenhou as funções de Secretário Municipal de Educação e de Planejamento de Ponta Grossa. Há cinco anos é Secretário Estadual da Ciências, Tecnologia e Ensino Superior do governo Beto Richa.