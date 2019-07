Secretários e deputados confirmam presenças na reunião da Amunorpi hoje

Em Ribeirão Claro

Os secretários estaduais de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex (foto) ; Agricultura, Norberto Ortigara; Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega, e da Saúde, Beto Preto, assim como os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli e Cobra Repórter, e o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, José Luiz Oliveira, estarão presentes na reunião da Amunorpi no início da noite desta quinta-feira, dia quatro, em Ribeirão Claro.

A maioria dos prefeitos também prestigiará o encontro da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, até porque há convênios a serem assinados.

As cerimônias da inauguração oficial do Gepatria (Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa) na Casa da Cultura em Santo Antônio da Platina e o anúncio do Centro de Especialidades no CAT(Conjunto de Amadores de Teatro) em Jacarezinho estão mantidas para a manhã desta sexta-feira, dia cinco.