Segue para sanção projeto adiando prazo de validade de concursos públicos

Abrange todos já homologados incluindo administração pública direta ou indireta

Seguiu para sanção do governador Carlos Massa Ratinho Junior o projeto de lei dos deputados Luiz Cláudio Romanelli (PSB), Hussein Bakri (PSD) e Alexandre Amaro (Republicanos) que suspende os prazos de validade dos concursos públicos já homologados durante o período de vigência de calamidade pública, em decorrência da pandemia do coronavírus. O projeto foi aprovado nesta quarta-feira, 9, em redação final, pela Assembleia Legislativa.

A proposta minimiza as prováveis dificuldades que os candidatos aprovados em concursos possam vir a enfrentar pela proliferação da Covid-19. “Os candidatos que conquistaram a aprovação em um concurso público neste momento de incertezas quanto ao futuro não podem ter qualquer tipo de prejuízo neste sentindo”, explica Romanelli.

No Paraná, o estado de calamidade pública está previsto até o dia 31 de dezembro de 2020. Portanto, conforme o projeto, haverá nesse período uma dilatação do prazo de validade, que voltará a contar somente após esse período, caso não haja manifestação em contrário.

O projeto de suspensão abrange todos os concursos públicos estaduais já homologados, inclusive os da administração pública direta ou indireta. No entanto, durante o período em que perdurar a vigência do estado de calamidade pública, a suspensão não impedirá a convocação de aprovados nos certames, bem como a realização de suas demais etapas e fases. “Esse prazo de validade voltará a ser contado apenas a partir do término do período de calamidade pública, prevista para o dia 31 de dezembro deste ano”, esclarece Romanelli.

Para que o candidato aprovado possa ter ciência do benefício previsto em lei, os organizadores dos concursos deverão publicar em veículos oficiais previstos no edital de provas, o comunicado informando a suspensão dos prazos.