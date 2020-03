Seis presos fogem da cadeia de Joaquim Távora

Há 40 dias houve fuga no mesmo local

Na madrugada desta sexta-feira, dia 13, por volta das 03h30m, seis presos fugiram da carceragem de Joaquim Távora.

De acordo com as informações, a Polícia Militar recebeu uma ligação, do investigador de polícia civil, informando que a câmera instalada no telhado da delegacia teve sua direção mudada.

Por causa disso, a contagem dos presos se iniciou e constataram que os seguintes marginais empreenderam fuga:

Antônio Carlos Aguilar;

Luiz Antônio da silva Diamantino;

Nidilan de Campos Vilas Boas;

Rodrigo Cristiano da Silva;

Wander Augusto Ferreira;

Weverton Junior Soares Pereira.

Realizado vistoria no interior do setor carcerário, constatou-se um buraco na laje do banheiro, no mesmo local onde há 40 dias houve fuga. Foi apreendido no local, uma broca, um pedaço de ferro, medindo 14 cm e três pedaços de madeira, aproximadamente 25 cm (cabo de vassoura).