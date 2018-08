Seleção Brasileira de Masters joga em Santo Antônio amanhã

Em comemoração ao aniversário do município

Neste sábado, dia 18, em comemoração ao aniversário de Santo Antônio da Platina será realizado um amistoso entre Seleção Brasileira de Masters contra uma Seleção Platinense de Masters.O jogo, beneficente, está marcado para as 15h30m na Associação Atlética Banco do Brasil.

Estão confirmados Pavão (ex-São Paulo), Muller (foto abaixo), ex-São Paulo, Palmeiras e Santos, Sidnei (ex-São Paulo), Ademar (ex-São Caetano), Gustavo Neri (ex-São Paulo e Corinthians), Flávio Conceição (foto principal) , ex-Palmeiras, ex-Real Madrid ex-Roma, e Anderson Lima (ex-Santos).

A prefeitura participa do evento como patrocinadora.

Apoio: Npdiario.