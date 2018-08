Seleção brasileira de Masters participa de evento na AABB

Empresário Claudinho Veículos e prefeitura viabilizaram festa esportiva

Em comemoração ao aniversário de Santo Antônio da Platina foi realizado um amistoso entre Seleção Brasileira de Masters contra uma Seleção Platinense de Masters.O jogo, beneficente, foi na Associação Atlética Banco do Brasil e teve transmissão ao vivo da Difusora Platinense FM, com narração de José Augusto e reportagem de Jayrinho Henrique.

O empresário Claudinho Veículos foi quem, pela quarta vez, trouxe os ídolos do futebol paulista, com apoio de colaboradores.

Também mereceram homenagens Roberto Pedreiro da Silva, o Pluto, e João Carlos Ferreira, o Feijão.



“Diversão, esporte, saúde e lazer para pessoas de todas as idades”, conforme lembrou o presidente da AABB, Luiz Carlos Burkle,o Ligu.

Uma partida envolveu também a Clínica Movimento(do Glauber) e Dona Nena, teve volei de areia,entre outros.

Pavão, Muller, ex-São Paulo, Palmeiras e Santos, Sidnei, Ademar (ex-São Caetano), Gustavo Neri (ex-São Paulo e Corinthians), Flávio Conceição, ex-Palmeiras, ex-Real Madrid ex-Roma, e Anderson Lima (ex-Santos) estiveram presentes, assim como o prefeito Zezão Coelho e o secretário municipal de Esportes, Marcos Gilmar.

A prefeitura participou do evento como patrocinadora.

FOTOS: MARTINHO DE PAULA

Apoio: Npdiario.